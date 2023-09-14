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Податкові перевірки можуть перенести: чи чекати на штрафи з 1 жовтня

14 вересня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи з 1 жовтня — податкові перевірки можуть перенести
Підрахунки на калькуляторі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді України (ВРУ) народні депутати зареєстрували одразу кілька законопроєктів замість урядового, який мав скасувати мораторій на податкові перевірки. Відтак, вірогідність повернення перевірок з 1 жовтня 2023 року знижується.

Про це повідомив народний депутат, представник Податкового комітету Ярослав Железняк.

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За його словами, йдеться про одразу чотири законопроєкти, що продовжить мораторій на перевірки на ще більший термін. Кабінет міністрів 5 вересня зареєстрував у парламенті законопроєкт №10016, покликаний скасувати мораторій на податкові перевірки. Однак замість нього у ВРУ внесли ще такі проєкти законів:

  • № 10016-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення строку мораторію на проведення податкових перевірок";
  • № 10016-2 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення строку мораторію на проведення податкових перевірок";
  • № 10016-3 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо уточнення переліку суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія мораторію на проведення податкових перевірок";
  • № 10016-4 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо встановлення строку мораторію на проведення податкових перевірок".

Тексти документів поки що відсутні.

"Виявляється, вчора колеги зареєстрували одразу чотири альтернативних законопроєкти до урядового #10016 про повернення перевірок з 01 жовтня. Що одразу вбиває шанси навіть теоретичні його прийняття до дедлайну", —  написав Ярослав Железняк.

Урядовий законопроєкт №10016 мав запровадити зміни до Податкового кодексу та закону про єдиний внесок на загальнообовʼязкове держсоціальне страхування (ЄСВ). Він передбачає, що контролюючі органи влади зможуть здійснювати планові та позапланові перевірки. За графіком податківці зможуть перевіряти:

  • платників податків у виробництві та продажу підакцизної продукції;
  • платників податків у сфері грального бізнесу;
  • платники податків, що надають фінансові чи платіжні послуги.

Позапланові перевірки будуть стосуватися тільки платників податків, яких підозрюють у порушенні закону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня вирішили повернути впровадження штрафів за порушення податкового законодавства. Йдеться про ведення бізнесу без касових апаратів.

Також ми писали, що для представників бізнесу в Україні запрацювала національна програма "Власне". Участь у ній можуть взяти підприємства малого та середнього сектору.

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