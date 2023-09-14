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Налоговые проверки могут перенести: ждать ли штрафов с 1 октября

14 сентября 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы с 1 октября — налоговые проверки могут перенести
Подсчеты на калькуляторе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде Украины (ВРУ) народные депутаты зарегистрировали сразу несколько законопроектов вместо правительственного, который должен был отменить мораторий на налоговые проверки. Следовательно, вероятность возвращения проверок с 1 октября 2023 года снижается.

Об этом сообщил народный депутат, представитель Налогового комитета Ярослав Железняк.

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По его словам, речь идет о сразу четырех законопроектах, которые продлят мораторий на проверки на еще больший срок. Кабинет министров 5 сентября зарегистрировал в парламенте законопроект №10016, призванный отменить мораторий на налоговые проверки. Однако вместо него в ВРУ внесли еще следующие проекты законов:

  • № 10016-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об уточнении срока моратория на проведение налоговых проверок";
  • № 10016-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об уточнении срока моратория на проведение налоговых проверок";
  • № 10016-3 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об уточнении перечня субъектов хозяйствования, на которых распространяется действие моратория на проведение налоговых проверок";
  • № 10016-4 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об установлении срока моратория на проведение налоговых проверок".

Тексты документов пока отсутствуют.

"Оказывается, вчера коллеги зарегистрировали сразу четыре альтернативных законопроекта к правительственному #10016 о возвращении проверок с 01 октября. Что сразу убивает шансы даже теоретические его принятия в дедлайн", — написал Ярослав Железняк.

Правительственный законопроект №10016 должен был ввести изменения в Налоговый кодекс и закон о едином взносе на общеобязательное госсоциальное страхование (ЕСВ). Он предполагает, что контролирующие органы власти смогут проводить плановые и внеплановые проверки. По графику налоговики смогут проверять:

  • налогоплательщиков в производстве и продаже подакцизной продукции;
  • налогоплательщиков в сфере игорного бизнеса;
  • налогоплательщиков, оказывающих финансовые или платежные услуги.

Внеплановые проверки будут касаться только налогоплательщиков, подозреваемых в нарушении закона.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 октября решили вернуть введение штрафов за нарушение налогового законодательства. Речь идет о ведении бизнеса без кассовых аппаратов.

Также мы писали, что для представителей бизнеса в Украине заработала национальная программа "Власне". Участие в ней могут принять предприятия малого и среднего сектора.

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