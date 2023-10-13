Ціни на пальне — чи подорожчає бензин взимку

Автозаправна станція. Фото: google.com

В Україні ціни на автомобільних заправних станціях перебувають на максимальних показниках відтоді, як відбувся другий етап повернення довоєнних податків на пальне. Експерти розповіли, якою може бути вартість взимку-2023-2024.

Прогнози озвучили аналітики енергоринку, пише "Економічна правда".

Читайте також:

Яка ситуація на ринку пального

Починаючи з 1 липня 2023 року, коли повернулись довоєнні податки, ціни б'ють рекорди. Навіть на початку повномасштабної війни на тлі дефіциту бензину та дизельного пального, обмежень продажів на АЗС, середня вартість пального не перевищувала 55 грн/л.

Влітку ПДВ на нафтопродукти підвищили:

із 7% до 20%;

Акцизи змінились так:

на бензин — до 213 євро за 1 тис/л;

дизпальне — до 139,5 євро за 1 тис/л;

на автогаз не змінились — 52 євро.

За час дії нових правил в окремих мережах бензин та дизель додали у вартості близько 14 грн.

Цінова динаміка на пальне з липня 2023 року

Джерело: Консалтингова група А-95

Цінові прогнози на бензин на зиму

Експерти вважають, що ціни досягли піку, проте найближчим часом прогнозують навіть певне зниження.

Ціни на бензин в Україні формують:

вартість нафти на світовому ринку;

податки;

курс гривні до долара;

націнки автомереж.

Оскільки повернення податків до довоєнного рівня вже відбулося, зокрема, залишається спостерігати за ціновою динамікою нафти на світових ринках. Там фіксують зростання вартості нафтопродуктів через плани суттєвого скорочення видобутку нафти. Так, у вересні сорт Brent підскочив до найвищого за рівня за останній рік — 95 доларів за барель. Розганяє цінову ситуацію і війна в Ізраїлі, однак нині ціна знову зменшилася.

"Рівень 85-87 доларів за барель повинен зберегтися. Якщо котирування залишаться в цьому коридорі, то можна сказати, що пік вартості пального в Україні досягнутий і якихось об’єктивних причин для подальшого зростання немає. У такому випадку окремі мережі почнуть стимулювати попит на пальне збільшенням знижок за програмами лояльності", — переконаний експерт Геннадій Рябцев.

За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, якщо вартість нафти досягне 95 доларів, то в Україні цінова межа на бензин та дизель становитиме 60 гривень за літр. Якщо піде вище, то й ціни зростуть.

"За нинішніх цін на нафту є можливість трохи здешевити пальне. Ринок просідає, споживання падає, мережі намагатимуться оживити попит", — пояснив він.

Також керований "гнучкий" курс долара у разі зростання додасть плюс 80 копійок до літра пального, додав Сергій Куюн.

При цьому експерти не прогнозують дефіциту ресурсу на ринку.

Більше про пальне

Нагадаємо, днями світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі подій в Ізраїлі. Експерти оцінили, як зміни на "чорне золото" позначаться на ринку пального.

Нагадаємо, 13 жовтня українські автозаправні станції оновили вартість пального. За добу підвищились на кілька копійок середні ціни на дизельне пальне та автомобільний газ, а також на всі види бензинів.