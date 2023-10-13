Цены на топливо — подорожает ли бензин зимой

Автозаправочная станция. Фото: google.com

В Украине цены на автомобильных заправочных станциях находятся на максимальных показателях с тех пор, как произошел второй этап возвращения довоенных налогов на горючее. Эксперты рассказали, какой может быть стоимость зимой-2023-2024.

Прогнозы озвучили аналитики энергорынка, пишет "Экономическая правда".

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Какая ситуация на рынке горючего

Начиная с 1 июля 2023 года, когда вернулись довоенные налоги, цены бьют рекорды. Даже в начале полномасштабной войны на фоне дефицита бензина и дизельного горючего, ограничений продаж на АЗС, средняя стоимость горючего не превышала 55 грн/л.

Но летом НДС на нефтепродукты повысили:

с 7% до 20%;

Акцизы изменились так:

на бензин — до 213 евро за 1 тыс/л;

дизтопливо — до 139,5 евро за 1 тыс/л;

на автогаз не изменились — 52 евро.

За время действия новых правил в отдельных сетях бензин и дизель прибавили к стоимости около 14 грн.

Ценовая динамика на горючее с июля 2023 года

Источник: Консалтинговая группа А-95

Ценовые прогнозы на бензин на зиму

Эксперты считают, что цены достигли пика, однако в ближайшее время прогнозируют даже определенное понижение.

Цены на бензин в Украине формируют:

стоимость нефти на мировом рынке;

налоги;

курс гривны к доллару;

наценки автосетей.

Поскольку возврат налогов к довоенному уровню уже состоялся, в частности, остается наблюдать ценовую динамику нефти на мировых рынках. Там фиксируют рост стоимости нефтепродуктов из-за планов существенного сокращения добычи нефти. Так, в сентябре сорт Brent подскочил до самого высокого уровня за последний год — 95 долларов за баррель. Разгоняет ценовую ситуацию и война в Израиле, однако сейчас цена снова снизилась.

"Уровень 85-87 долларов за баррель должен сохраниться. Если котировки останутся в этом коридоре, то можно сказать, что пик стоимости горючего в Украине достигнут и каких-то объективных причин для дальнейшего роста нет. В таком случае отдельные сети начнут стимулировать спрос на топливо увеличением скидок по программам лояльности", — убежден эксперт Геннадий Рябцев.

По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, если стоимость нефти достигнет 95 долларов, в Украине ценовая граница на бензин и дизель составит 60 гривен за литр. Если пойдет повыше, то и цены вырастут.

"При нынешних ценах на нефть есть возможность немного удешевить топливо. Рынок проседает, потребление падает, сети постараются оживить спрос", — пояснил он.

Также управляемый "гибкий" курс доллара в случае роста прибавит плюс 80 копеек к литру горючего, добавил Сергей Куюн.

При этом эксперты не прогнозируют дефицита ресурса на рынке.

Больше о топливе

Напомним, что на днях мировые цены на нефть существенно выросли на фоне событий в Израиле. Эксперты оценили, как изменения на "черное золото" отразятся на рынке горючего.

Напомним, 13 октября украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. За сутки повысились на несколько копеек средние цены на дизельное топливо и автомобильный газ, а также на все виды бензинов.