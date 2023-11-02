Приватбанк відсудив у компаній Коломойського 245 АЗС

Відділення ПриватБанку в Києві. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Центральний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу державного ПриватБанку про скасування судової заборони на повернення 245 автозаправних станцій, якими досі розпоряджалися компанії з орбіти колишніх власників банку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Історія проблем

Майже три роки ПриватБанк був обмежений у розпорядженні 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації у 2016-му і одразу передані у лізинг, а потім у суборенду. Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд гривень.

"Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки. За цей час банк недоотримав понад 10 млрд гривень лізингових платежів та не мав змогу продати АЗС. Суборендарів багато, вони майже щороку змінювались. Позивачів у таких справах, як правило, більше 50, вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися", — цитує адвоката ПриватБанку пресслужба.

За словами адвоката, ця історія тягнеться вже шість років. Ще у 2016 році перед націоналізацією ПриватБанк взяв собі на баланс 248 АЗС. Отримавши їх у власність, банк під керівництвом колишнього менеджменту одразу ж передав їх у фінансовий лізинг компаніям з орбіти групи "Приват", уклавши 22 договори лізингу із 15 лізингоотримувачами. А ті, у свою чергу, передали АЗС в суборенду іншим компаніям тієї ж групи. За словами юристів ПриватБанку, первинна постановка на баланс із наступною передачею в лізинг була здійснена з порушеннями законодавства.

"Погашення лізингових платежів відбувалось згідно з типовою для групи Ігоря Коломойського схемою: в перші роки сплачувалися тільки відсотки, згодом додавалася основна сума. Водночас оцінка під час передачі АЗС на баланс банку була суттєво завищеною. Врешті з 2018 року боржники скоротили лізингові платежі, а згодом припинили їх зовсім", — пояснили в банку.

Тому невиконання умов договорів фінансового лізингу змусило ПриватБанк у 2019-2020 роках розпочати процес розірвання цих договорів та повернення АЗС під свій контроль.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Шевченківський районний суд Києва арештував корпоративні права усіх компаній українського олігарха Ігоря Коломойського.

Сам екс-власник ПриватБанку наразі знаходиться під вартою. 27 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха.

Також ми писали, що одна з найбільших нафто- та газовидобувних компаній України "Укрнафта", яку тривалий час контролював менеджмент Ігоря Коломойського, після переходу під державний контроль різко наростила обсяги постачання пального для української армії. Потреби військових повністю покриті.