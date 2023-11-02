ПриватБанк отсудил у компаний Коломойского 245 АЗС

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу государственного ПриватБанка об отмене судебного запрета на возврат 245 автозаправочных станций, которыми до сих пор распоряжались компании из орбиты бывших владельцев банка.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

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История проблем

Почти три года ПриватБанк был ограничен в распоряжении 245 АЗС, которые были поставлены на баланс банка до его национализации в 2016 году и сразу переданы в лизинг, а затем в субаренду. Лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 млрд гривен.

"Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать доходы. За это время банк недополучил более 10 млрд гривен лизинговых платежей и не мог продать АЗС. Субарендаторов много, они почти каждый год менялись. Истцов по таким делам, как правило, больше 50, они постоянно создают причины, по которым судебное заседание даже не могло состояться», — цитирует адвоката ПриватБанка пресс-служба.

По словам адвоката, эта история длится уже шесть лет. Еще в 2016 году перед национализацией ПриватБанк взял на баланс 248 АЗС. Получив их в собственность, банк под руководством бывшего менеджмента сразу передал их в финансовый лизинг компаниям из орбиты группы "Приват", заключив 22 договора лизинга с 15 лизингополучателями. А те в свою очередь передали АЗС в субаренду другим компаниям той же группы. По словам юристов ПриватБанка, первоначальная постановка на баланс с последующей передачей в лизинг была осуществлена с нарушениями законодательства.

"Погашение лизинговых платежей происходило по типичной для группы Игоря Коломойского схеме: в первые годы уплачивались только проценты, впоследствии прибавлялась основная сумма. При этом оценка во время передачи АЗС на баланс банка была существенно завышена. В итоге, з 2018 года должники уменьшили лизинговые платежи, а потом прекратили их совсем", — объяснили в банке.

Потому невыполнение условий договоров финансового лизинга заставило ПриватБанк в 2019-2020 годах начать процесс расторжения этих договоров и возвращения АЗС под свой контроль.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Шевченковский районный суд Киева арестовал корпоративные права всех компаний украинского олигарха Игоря Коломойского.

Сам экс-владелец ПриватБанка находится под стражей. 27 октября Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха.

Также мы писали, что одна из крупнейших нефте- и газодобывающих компаний Украины "Укрнафта", длительно контролируемая менеджментом Игоря Коломойского, после перехода под государственный контроль резко нарастила объемы поставок топлива для украинской армии. Потребности военных полностью покрыты.