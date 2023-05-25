Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Укрнафта різко збільшила обсяги постачання пального армії arrow

Укрнафта різко збільшила обсяги постачання пального армії

25 травня 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Укрнафта різко збільшила обсяги постачання пального армії
Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Найбільша нафто- та газодобувна компанія "Укрнафта" після переходу під державний контроль різко наростила обсяги постачання пального для української армії. Потреби військових повністю покриті.

Про це розповіли у компанії, пише Укрінформ.

Читайте також:

Забезпечення ЗСУ вітчизняним пальним

Як зазначили в Укрнафті, за час перебування у власності держави підприємство збільшило обсяги постачань пального для Збройних сил України (ЗСУ) утричі. Своєю чергою, у Міністерстві оборони України у відповіді на інформаційний запит заявили, що Укрнафта цілком виконує всі взяті на себе зобов'язання із забезпечення пального української армії.

"Претензій з боку Міноборони до постачання палива немає", — наголосили у відомстві.

Націоналізація Укрнафти

У листопаді минулого року українська влада, ґрунтуючись на законі "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", ухвалила рішення про примусову націоналізацію акцій низки стратегічно важливих підприємств. З-поміж них — Укрнафта, Укртатнафта, підконтрольні групі "Приват".

Як пояснили в Офісі Президента (ОП), таке рішення ухвалили через загрозу національній безпеці. Забезпечення пального українських військових було однією з ключових причин примусового переходу Укрнафти та Укртатнафти у власність держави.

Представник ОП Ростислав Шурма пояснив, що свого часу Укрнафта не захотіла забезпечувати нафтопродуктами українську армію. Це у підсумку і стало причиною вилучення акцій.

Нагадаємо, на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані із забороною ресурсу російського походження.

Раніше ми писали, що Укрнафта планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB