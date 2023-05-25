Укрнафта різко збільшила обсяги постачання пального армії

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: google.com

Найбільша нафто- та газодобувна компанія "Укрнафта" після переходу під державний контроль різко наростила обсяги постачання пального для української армії. Потреби військових повністю покриті.

Про це розповіли у компанії, пише Укрінформ.

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Як зазначили в Укрнафті, за час перебування у власності держави підприємство збільшило обсяги постачань пального для Збройних сил України (ЗСУ) утричі. Своєю чергою, у Міністерстві оборони України у відповіді на інформаційний запит заявили, що Укрнафта цілком виконує всі взяті на себе зобов'язання із забезпечення пального української армії.

"Претензій з боку Міноборони до постачання палива немає", — наголосили у відомстві.

Націоналізація Укрнафти

У листопаді минулого року українська влада, ґрунтуючись на законі "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", ухвалила рішення про примусову націоналізацію акцій низки стратегічно важливих підприємств. З-поміж них — Укрнафта, Укртатнафта, підконтрольні групі "Приват".

Як пояснили в Офісі Президента (ОП), таке рішення ухвалили через загрозу національній безпеці. Забезпечення пального українських військових було однією з ключових причин примусового переходу Укрнафти та Укртатнафти у власність держави.

Представник ОП Ростислав Шурма пояснив, що свого часу Укрнафта не захотіла забезпечувати нафтопродуктами українську армію. Це у підсумку і стало причиною вилучення акцій.

Нагадаємо, на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані із забороною ресурсу російського походження.

Раніше ми писали, що Укрнафта планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.