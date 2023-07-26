Робота в Україні — яких фахівців критично бракує

Інструктор з водіння. Фото: Unplush

В Україні на тлі війни у деяких регіонах виникла критична нестача спеціалістів низки сфер. Державна служба зайнятості оприлюднила найбільш дефіцитні вакансії та результати безкоштовної перекваліфікації українців.

Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Найбільше роботодавці шукають працівників у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях.

За даними Єдиного порталу вакансій, у топ-10 професій:

продавці-консультанти — 15,32 тис. вакансій;

водії — 8,4 тис. вакансій;

менеджери з продажу — 7,35 тис. вакансій;

бухгалтери — 5,79 тис. вакансій;

кухарі — 5,55 тис. вакансій;

інженери — 4,74 тис. вакансій;

лікарі — 3,39 тис. вакансій;

вантажники — 3,26 тис. вакансій;

швачки — 2,69 тис. вакансій;

фармацевти — 2,43 тис. вакансій.

Максимально високі заробітні плати за вищевказаними вакансіями: у продавців-консультантів — близько 100 тис. грн; менеджерів з продажу — понад 270 тис. грн; водіїв — близько 120 тис. грн; бухгалтерів — понад 107 тис. грн; кухарів — близько 115 тис. грн; інженерів — більш ніж 140 тис. грн; лікарів — близько 100 тис. грн; вантажників — понад 35 тис. грн; швачок — близько 54 тис. грн; фармацевтів — понад 64 тис. грн.

Проте середній розмір зарплати у вакансіях, що подають до служби зайнятості, становить 11 тисяч гривень.

Перекваліфікація працівників

Як зазначили у Службі зайнятості, високі зарплати роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи або з особливими умовами.

При цьому Служба допомагає громадянам підвищити кваліфікацію чи навіть змінити професію на більш дефіцитну. Для цього передбачене професійне навчання. Громадяни можуть отримати безкоштовні ваучери.

Зокрема, Київський міський центр зайнятості з початку року видав ваучери 149 особам на навчання.

Найбільшу кількість ваучерів видають на навчання за такими спеціальностями:

готельно-ресторанна справа;

автомобільний транспорт;

соціальне забезпечення;

соціальна робота;

медсестринство.

Громадяни найбільше перенавчаються на водіїв, кондитерів та кухарів.

Заявки на отримання ваучера можна подати онлайн на порталі Служби зайнятості у Києві за посиланням.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні серед тих, кому виплачують високі заробітні плати, є графічні дизайнери. У середньому їхня зарплата коливається від 17,5 тисяч до 66,5 тисяч гривень.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.