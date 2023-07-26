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Рынок труда в Украине: каких специалистов критически не хватает и на кого бесплатно переучивают

26 июля 2023 09:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — каких специалистов критически не хватает
Инструктор по вождению. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне войны в некоторых регионах возникла критическая нехватка специалистов ряда сфер. Государственная служба занятости обнародовала наиболее дефицитные вакансии и результаты бесплатной переквалификации украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Больше всего работодатели ищут работников в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях.

По данным Единого портала вакансий, в топ-10 профессий:

  • продавцы-консультанты — 15,32 тыс. вакансий;
  • водители — 8,4 тыс. вакансий;
  • менеджеры по продажам — 7,35 тыс. вакансий;
  • бухгалтеры — 5,79 тыс. вакансий;
  • повара — 5,55 тыс. вакансий;
  • инженеры — 4,74 тыс. вакансий;
  • врачи — 3,39 тыс. вакансий;
  • грузчики — 3,26 тыс. вакансий;
  • швеи — 2,69 тыс. вакансий;
  • фармацевты — 2,43 тыс. вакансий.

Максимально высокие заработные платы по вышеуказанным вакансиям: у продавцов-консультантов — около 100 тыс. грн; менеджеров по продажам — более 270 тыс. грн; водителей — около 120 тыс. грн; бухгалтеров — более 107 тыс. грн; поваров — около 115 тыс. грн; инженеров — более 140 тыс. грн; врачей — около 100 тыс. грн; грузчиков — более 35 тыс. грн; швей — около 54 тыс. грн; фармацевтов — более 64 тыс. грн.

Однако средний размер зарплаты в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тысяч гривен.

Переквалификация работников

Как отметили в Службе занятости, высокие зарплаты работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы или c особыми условиями.

При этом Служба помогает гражданам повысить квалификацию или даже сменить профессию на более дефицитную. Для этого предусмотрено профессиональное обучение. Граждане могут получить бесплатные ваучеры.

В частности, Киевский городской центр занятости с начала года выдал ваучеры 149 гражданам на обучение.

Наибольшее количество ваучеров выдают на обучение по следующим специальностям:

  • гостинично-ресторанное дело;
  • автомобильный транспорт;
  • социальное обеспечение;
  • социальная работа;
  • медсестринство.

Граждане больше всего переучиваются на водителей, кондитеров и поваров.

Заявки на получение ваучера можно подать онлайн на портале Службы занятости в Киеве по ссылке.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине среди тех, кому выплачивают высокие заработные платы, есть графические дизайнеры. В среднем их зарплата колеблется от 17,5 тысячи до 66,5 тысячи гривен.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.

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