Малий бізнес в Україні: Гетманцев озвучив плани на 2023 рік

Гетманцев озвучив стан малого бізнесу в Україні

Частина малого та середнього бізнесу (МСБ) адаптувалися в умовах повномасштабної війни, проте не всі задоволені станом справ.

Які плани в МСБ на 2023, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Є різні дані досліджень, які проводять наші міжнародні партнери. З одного боку, індекс настроїв малого бізнесу у 2022 році, який веде ЄБА, становив 2,4 балу з 5 можливих, і це другий найнижчий рівень за всю історію досліджень (у 2020 році — 2,2 балу, перед війною, у 2021 році — 2,6 балу). 58% опитаних незадоволені станом справ у своєму бізнесі, 24% — задоволені", — сказав нардеп.

Разом з тим, 76% малих бізнесів планують розширювати його протягом 2023 року — як збільшувати географію роботи всередині країни, так і виходити на зовнішні ринки.

Нагадаємо, Гетманцев розповів Новини.LIVE, чи адаптувався малий бізнес в Україні і на яку допомогу він може розраховувати від держави та міжнародних партнерів.