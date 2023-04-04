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Расширяться или закрываться: Гетманцев назвал планы малого бизнеса на 2023 год

4 апреля 2023 15:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Малый бизнес в Украине: Гетманцев озвучил планы на 2023 год
Гетманцев озвучил состояние малого бизнеса в Украине
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Часть малого и среднего бизнеса (МСБ) адаптировались в условиях полномасштабной войны, однако не все удовлетворены состоянием дел.

Какие планы у МСБ на 2023 год, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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"Есть различные данные исследований, которые проводят наши международные партнеры. С одной стороны, ведущий ЕБА индекс настроений малого бизнеса в 2022 году составил 2,4 балла из 5 возможных, и это второй самый низкий уровень за всю историю исследований (в 2020 году — 2,2 балла, перед войной, в 2021 году — 2,6 балла). 58% опрошенных недовольны состоянием дел в своем бизнесе, 24% — удовлетворены", — сказал нардеп.

Вместе с тем, 76% малых бизнесов планируют расширять его в течение 2023 года — как увеличивать географию работы внутри страны, так и выходить на внешние рынки.

Напомним, Гетманцев рассказал Новини.LIVE, адаптировался ли малый бизнес в Украине и на какую помощь  он может рассчитывать от государства и международных партнеров.

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