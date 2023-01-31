Ryanair планирует вернуться в Украину – когда начнут выполнять рейсы

Ирландский лоукостер начал подготовку к возобновлению деятельности

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе Ryanair активизировал прием на работу бортпроводников и пилотов из Украины. Ирландский лоукостер начал подготовку к возобновлению деятельности.

О таких действиях компании рассказал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, передает агентство Reuters.

Возвращение Ryanair в Украину

По словам гендиректора, авиаперевозчик полон решимости и очень стремится вернуться в Украину как только позволит ситуация с безопасностью.

"Мы нанимаем немало украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", — рассказал О'Лири.

Перед полномасштабным вторжением россии Ryanair намеревался разместить на постоянное базирование в Украине около 20 самолетов.

Примечательно, что в апреле прошлого года авиакомпания рассчитывала на скорейшее окончание войны. И заявила о планах возобновить рейсы из аэропорта "Борисполь" до октября 2022 года.

Следует отметить, что Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов в день российского вторжения, 24 февраля 2022 года.

Напомним, как заявлял ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, программа восстановления Украины в будущем станет крупнейшим проектом восстановления после Второй мировой войны. Это будет драйвер не только для быстрого роста страны, но и толчком для экономики Европы.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.