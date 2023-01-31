Ryanair планирует вернуться в Украину – когда начнут выполнять рейсы

Ryanair готовится вернуться после войны в Украину
Крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе Ryanair активизировал прием на работу бортпроводников и пилотов из Украины. Ирландский лоукостер начал подготовку к возобновлению деятельности.
О таких действиях компании рассказал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, передает агентство Reuters.
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Возвращение Ryanair в Украину
По словам гендиректора, авиаперевозчик полон решимости и очень стремится вернуться в Украину как только позволит ситуация с безопасностью.
"Мы нанимаем немало украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", — рассказал О'Лири.
Перед полномасштабным вторжением россии Ryanair намеревался разместить на постоянное базирование в Украине около 20 самолетов.
Примечательно, что в апреле прошлого года авиакомпания рассчитывала на скорейшее окончание войны. И заявила о планах возобновить рейсы из аэропорта "Борисполь" до октября 2022 года.
Следует отметить, что Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов в день российского вторжения, 24 февраля 2022 года.
Напомним, как заявлял ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, программа восстановления Украины в будущем станет крупнейшим проектом восстановления после Второй мировой войны. Это будет драйвер не только для быстрого роста страны, но и толчком для экономики Европы.
Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.