Бізнес в Україні: Гетманцев назвав цифру бізнесу, який закрився

Гетманцев назвав цифру бізнесу, який закрився у війну

Малий бізнес на початку повномасштабної війни опинився на межі закриття, але з часом почав відновлюватися. Однак за даними досліджень, не всім вдалося втриматися.

Скільки відсотків бізнесу призупинили діяльність і які перспективи його відновлення, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Є дослідження ЄБРР, згідно якого на кінець 2022 року більшості МСБ вдалось стабілізувати свою діяльність, і 57% продовжують працювати як до війни (проте 37% скоротили обсяги виробництва, 6% — призупинили діяльність)", — розповів Гетманцев.

За його словами, великий відсоток бізнесу орієнтується на хід війни. Саме тому неможливо оцінити перспективи щодо відновлення.

"Якщо війна завершиться у найближчі півроку, то стабільно працюватимуть як зараз буде 79% опитаних МСБ, якщо триватиме більше року — то 62%, а згортатимуть активність або припинять діяльність 15% і 30%", — додав Гетманцев.

Раніше Гетманцев розповів Новини.LIVE чи будуть змінюватися в умовах війни податки на алкоголь та тютюн.

Нагадаємо, Україна взяла на себе низку зобов'язань в угоді про асоціацію з ЄС, серед них і встановлення акцизів на мінімальному європейському рівні. В Україні ж на законодавчому рівні розписали план підвищення акцизів до 2025 року.