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Что будет с малым бизнесом, если война завершится через полгода, — ответ Гетманцева

3 апреля 2023 13:03
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бизнес в Украине: Гетманцев назвал цифру закрывшегося бизнеса
Гетманцев назвал цифру закрывшегося в войну бизнеса
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Малый бизнес в начале полномасштабной войны оказался на грани закрытия, но со временем начал восстанавливаться. Однако, по данным исследований, не всем удалось удержаться.

Сколько процентов бизнеса приостановили деятельность и каковы перспективы его возобновления, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Есть исследование ЕБРР, согласно которому к концу 2022 года большинству МСБ удалось стабилизировать свою деятельность, и 57% продолжают работать как до войны (однако 37% сократили объемы производства, 6% — приостановили деятельность)", — рассказал Гетманцев.

По его словам, большой процент бизнеса ориентируется на ход войны. Именно поэтому невозможно оценить перспективы восстановления.

"Если война завершится в ближайшие полгода, то стабильно будут работать, как сейчас,  79% опрошенных МСБ, если продлится больше года — то 62%, а будут сворачивать активность или прекратят деятельность 15% и 30%", — добавил Гетманцев.

Ранее Гетманцев рассказал Новини.LIVE, будут ли изменяться в условиях войны налоги на алкоголь и табак.

Напомним, Украина взяла на себя ряд обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, среди них и установление акцизов на минимальном европейском уровне. В Украине же на законодательном уровне расписан план повышения акцизов до 2025 года.

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