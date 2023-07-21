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Штрафи до 51 тис. грн: що треба знати про понаднормову роботу

21 липня 2023 10:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 51 тис. грн — що треба знати про понаднормову роботу
Працівник на заводі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Про це повідомляє Ligazakon.net.

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Правила понаднормової роботи

Згідно зі статтею 6 закону № 2136, дозволяється збільшення тривалості робочого часу під час воєнного стану до 60 годин на тиждень. Однак це стосується виключно працівників підприємств критичної інфраструктури.

При цьому вдаватися до таких дій роботодавці можуть у виняткових випадках, передбачених частиною 3 статті 62 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Водночас факт воєнного стану та підсумований облік робочого часу не надає право зловживати цим. Роботодавець не може використовувати працю робітників без обмеження тривалості робочого часу, встановлену законом № 2136,  та залучати до понаднормових годин у не передбачених законодавством випадках.

Так, за систематичне порушення роботодавцем вимог статей 62, 63 Кодексу загрожує відповідальність.

Такі дії можуть кваліфікуватися грубим порушенням законодавства про працю, що передбачає такі види кримінальної відповідальності:

  • штраф у 2 тис. — 3 тис. НМДГ (34 тис. — 51 тис. грн);
  • втрата права обіймати певні посади/займатися діяльністю на термін до трьох років;
  • виправні роботи на термін до двох років (стаття 172 Кримінального Кодексу).

Що ще варто знати

Нагадаємо, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.

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