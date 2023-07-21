Штрафы до 51 тыс. грн — что нужно знать о сверхурочной работе

Работник на заводе. Фото: Freepik

В Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Об этом сообщает Ligazakon.net.

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Правила сверхурочной работы

Согласно статье 6 закона № 2136, разрешается увеличение продолжительности рабочего времени во время военного положения до 60 часов в неделю. Однако это касается исключительно работников предприятий критической инфраструктуры.

При этом предпринимать такие действия работодатели могут в исключительных случаях, предусмотренных частью 3 статьи 62 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

В то же время, факт военного положения и суммированный учет рабочего времени не дает право злоупотреблять этим. Работодатель не может использовать труд работников без ограничения продолжительности рабочего времени, установленного законом № 2136, и привлекать к сверхурочным часам в не предусмотренных законодательством случаях.

Так, за систематическое нарушение работодателем требований статей 62, 63 Кодекса грозит ответственность.

Такие действия могут квалифицироваться грубым нарушением законодательства о труде, что предусматривает такие виды уголовной ответственности:

штраф в 2 тыс. — 3 тыс. НМДГ (34 тыс. — 51 тыс. грн);

потеря права занимать определенные должности/заниматься деятельностью на срок до трех лет;

исправительные работы сроком до двух лет (статья 172 Уголовного Кодекса).

Что еще стоит знать

Напомним, по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

Также мы писали, что во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Ее могут продлить на несколько часов.