Штрафы до 51 тыс. грн: что нужно знать о сверхурочной работе
В Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.
Об этом сообщает Ligazakon.net.
Правила сверхурочной работы
Согласно статье 6 закона № 2136, разрешается увеличение продолжительности рабочего времени во время военного положения до 60 часов в неделю. Однако это касается исключительно работников предприятий критической инфраструктуры.
При этом предпринимать такие действия работодатели могут в исключительных случаях, предусмотренных частью 3 статьи 62 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).
В то же время, факт военного положения и суммированный учет рабочего времени не дает право злоупотреблять этим. Работодатель не может использовать труд работников без ограничения продолжительности рабочего времени, установленного законом № 2136, и привлекать к сверхурочным часам в не предусмотренных законодательством случаях.
Так, за систематическое нарушение работодателем требований статей 62, 63 Кодекса грозит ответственность.
Такие действия могут квалифицироваться грубым нарушением законодательства о труде, что предусматривает такие виды уголовной ответственности:
- штраф в 2 тыс. — 3 тыс. НМДГ (34 тыс. — 51 тыс. грн);
- потеря права занимать определенные должности/заниматься деятельностью на срок до трех лет;
- исправительные работы сроком до двух лет (статья 172 Уголовного Кодекса).
Что еще стоит знать
Напомним, по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.
Также мы писали, что во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Ее могут продлить на несколько часов.