Штучний інтелект і KPI чиновників: Федоров розповів про нову функцію у "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Джерело: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову функцію, яку планують запровадити у застосунку "Дія". Вона буде працювати за допомогою штучного інтелекту.

Про це голова Мінцифри розповів на економічному форумі "Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України", повідомляють Новини.LIVE.

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Як повідомив Федоров, штучний інтелект буде аналізувати всі звернення громадян, а також що вони пишуть в соціальних мережах стосовно роботи українських відомств. Чиновники, в свою чергу, будуть кожен день отримувати аналіз таких звернень.

"Наше завдання, щоб кожен чиновник, наприклад керівник Податкової, або профільного комітету прокидався зранку і бачив, що за вчора відбулося з точки зору звернень громадян, їх пропозицій або критики в тій політиці за яку він відповідає", — підкреслив Федоров.

KPI чиновників

Голова Мінцифри також зазначив, що наступним кроком розвитку цього проекту буде оприлюднення KPI кожного відомства і міністерства. Це дозволить українцям контролювати цілі та обіцянки чиновників.

За словами Михайла Федорова, таким чином громадяни будуть бачити наскільки ефективним є той чи чиновник. Інформацію по ефективності роботи відомств планують публікувати у "Дії" кожного ранку у вигляді дашбордів.

Нагадаємо, Михайло Федоров поділився статистикою сплати податків українськими підприємцями через застосунок "Дія". За його словами у 2022 році через "Дію" було сплачено 1,4 млрд. грн податків.