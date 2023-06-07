Искусственный интеллект и KPI чиновников: Федоров рассказал о новой функции в "Дії"

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Источник: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новую функцию, которую планируют внедрить в приложении "Дія". Она будет работать с помощью искусственного интеллекта.

Об этом глава Минцифры рассказал на экономическом форуме "Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для обновления Украины", сообщают Новини.LIVE.

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Как сообщил Федоров, искусственный интеллект будет анализировать все обращения граждан, а также, что они пишут в социальных сетях относительно работы украинских ведомств. Чиновники, в свою очередь, будут каждый день получать анализ таких обращений.

"Наша задача, чтобы каждый чиновник, например руководитель Налоговой или профильного комитета просыпался утром и видел, что за вчера произошло с точки зрения обращений граждан, их предложений или критики в той политике, за которую он отвечает", — подчеркнул Федоров.

KPI чиновников

Глава Минцифры также отметил, что следующим шагом развития этого проекта будет обнародование KPI каждого ведомства и министерства. Это позволит украинцам контролировать цели и обещания чиновников.

По словам Михаила Федорова, таким образом граждане будут видеть насколько эффективен тот или чиновник. Информацию по эффективности работы ведомств планируют публиковать в "Дії" каждое утро в виде дашбордов.

Напомним, Михаил Федоров поделился статистикой уплаты налогов украинскими предпринимателями через приложение "Дія". По его словам, в 2022 году через "Дію" было уплачено 1,4 млрд грн налогов.