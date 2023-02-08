Допомога бізнесу — США можуть виділити 100 млн доларів

США можуть виділити $100 млн українському бізнесу
Сполучені Штати можуть фінансово підтримати малий та середній бізнес в Україні. Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) планує розглянути питання допомоги.
Про це пресслужба українського уряду.
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Плани USAID з підтримки бізнесу
Як зазначили у пресслужбі, питання фінансової підтримки обговорили прем’єр України Денис Шмигаль та перша заступниця Адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку Ізобель Колмен.
Серед пріоритетів швидкого відновлення в країні — відбудова енергетичних об'єктів, житлового фонду, гуманітарне розмінування, відновлення критичної та соціальної інфраструктури, допомога приватному сектору, зауважив Шмигаль.
Він попросив Агентство США з міжнародного розвитку долучитися до програм підтримки українських підприємців.
USAID своєю чергою повідомили, що допомога малому та середньому бізнесу дійсно є перспективним напрямком. В агенції пообіцяли розглянути можливість його фінансової підтримки у розмірі до 100 млн доларів.
Більше про бізнес
Як заявляв раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.
1 лютого стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія".
Нагадаємо, в Україні можуть повернути податки для бізнесу, які діяли до війни. В уряді розробили законопроєкт про скасування податкових пільг.