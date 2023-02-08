Помощь бизнесу — США могут выделить 100 млн долларов

США могут выделить $100 млн украинскому бизнесу
США могут финансово поддержать малый и средний бизнес в Украине. Агентство США по международному развитию (USAID) планирует рассмотреть вопрос о помощи.
Об этом пресс-служба украинского правительства.
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Планы USAID по поддержке бизнеса
Как отметили в пресс-службе, вопросы финансовой поддержки обсудили премьер Украины Денис Шмыгаль и первый заместитель Администратора Агентства США по международному развитию Изобель Колмэн.
Среди приоритетов быстрого восстановления в стране — восстановление энергетических объектов, жилищного фонда, гуманитарное разминирование, восстановление критической и социальной инфраструктуры, помощь частному сектору, отметил Шмыгаль.
Он попросил Агентство США по международному развитию присоединиться к программам поддержки украинских предпринимателей.
USAID в свою очередь сообщили, что помощь малому и среднему бизнесу действительно является перспективным направлением. В агентстве пообещали рассмотреть возможность его финансовой поддержки в размере до 100 млн долларов.
Больше о бизнесе
Как заявлял ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, программа восстановления Украины в будущем станет крупнейшим проектом восстановления после Второй мировой войны. Это будет драйвер не только для быстрого роста страны, но и толчком для экономики Европы.
1 февраля стартовала очередная волна подачи заявлений на микрогранты для собственного бизнеса по государственной программе "єРоабота". Это можно сделать через сайт или мобильное приложение государственных услуг "Дія".
Напомним, в Украине могут вернуть налоги для бизнеса, действовавших до войны. В правительстве был разработан законопроект об отмене налоговых льгот.