Стало известно, какой бизнес будут проверять после 1 августа

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: скриншот видео

С 1 августа в Украине планируют возобновить проверки бизнеса. Это одно из требований Международного валютного фонда.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE напомнил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава Временной следственной комиссии ВРУ по экономической безопасности Ярослав Железняк.

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Кого именно будут проверять

Ярослав Железняк призвал законопослушный бизнес не беспокоиться о предстоящих проверках. Он утверждает, что депутаты подошли с умом к вопросу предстоящих проверок.

"Нет смысла проверять условно бабушку на рынке, которая торгует носками. Проверять будем там, где воруют много денег: в торговле табачными изделиями, алкоголем, топливом, в игорном бизнесе и финансовых услугах", — заверил собеседник Новини.LIVE.

Для всех других сфер экономической деятельности, заверил народный избранник, после 1 августа ничего не изменится.

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Напомним, Национальный банк рапортует: второй месяц подряд украинский бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну. Таковы выводы ежемесячного опроса предприятий Украины, проведенного Нацбанком в мае.

Успешное восстановление энергосистемы, оживление внутреннего спроса, в том числе благодаря постепенному возвращению украинцев из-за рубежа, а также укрепление гривни привели к позитивным настроениям бизнеса.

Предприятия промышленности и торговли несколько ослабили, однако сохранили положительные ожидания результатов своей деятельности. Они настроены на увеличение объемов продукции/товаров, объемов новых заказов, товарооборота.

Строительные компании имели положительные ожидания впервые за последние полтора года и прогнозируют рост объема строительства и объема закупки сырья и материалов.