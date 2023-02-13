У Мінцифри анонсували Дію для юросіб — як це працюватиме

Юрособи зможуть використовувати "Дію" для взаємодії із податковою

У Міністерстві цифрової трансформації України анонсували запуск сервісу на порталі та в мобільному застосунку державних послуг "Дія" для юридичних осіб. Заплановане називають "технологічною революцією".

Про це ЗМІ розповів очільник відомства Михайло Федоров.

Нові можливості для бізнесу

Як розповів міністр цифрової трансформації, нові послуги у "Дії" мають відкрити нові можливості для українського бізнесу.

"Ви зможете авторизуватися в "Дії" і система зрозуміє, що ви підприємець, керівник або засновник компанії. Ви зможете делегувати електронний підпис іншим особам, бухгалтерам або іншим членам команди. І далі ми будемо нарощувати нові функції для юридичних осіб", — пояснив він.

За словами Федорова, юрособи подібно до фізосіб-підприємців зможуть використовувати "Дію" для взаємодії із податковою.

Головна ціль, яку переслідують автори ініціативи, максимально прибрати державу із життя людей та бізнесу.

Крім того, у 2023-му відомство закінчить відцифровування всіх найпопулярніших сервісів в Україні — 120-130 сервісів, що становить 90% всіх звернень до держави, додав міністр.

Більше про Дію

Раніше у Мінцифри розповіли, що попит на військові облігації зростає. Громадяни придбали через мобільний застосунок "Дія" вже більш як 350 тисяч таких цінних паперів.

Також ми писали, що звільненим із російського полону бійцям допоможуть відновити документи через додаток "Дія". Для цього буде розроблено спеціальний функціонал — "Персональний менеджер".