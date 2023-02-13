В Минцифре анонсировали Дію для юрлиц — как это будет работать

Юрлица смогут использовать "Дію" для взаимодействия с налоговой

В Министерстве цифровой трансформации Украины анонсировали запуск сервиса на портале и в мобильном приложении государственных услуг "Дія" для юридических лиц. Планируемое называют "технологической революцией".

Об этом СМИ рассказал глава ведомства Михаил Федоров.

Новые возможности для бизнеса

Как пояснил министр цифровой трансформации, новые услуги "Дії" должны открыть новые возможности для украинского бизнеса.

"Вы сможете авторизироваться в "Дії" и система поймет, что вы предприниматель, руководитель или учредитель компании. Вы сможете делегировать электронную подпись другим лицам, бухгалтерам или другим членам команды. И дальше мы будем наращивать новые функции для юридических лиц", - рассказал он.

По словам Федорова, юрлица подобно физлицам-предпринимателям смогут использовать "Дію" для взаимодействия с налоговой.

Главная цель, которую преследуют авторы инициативы, максимально убрать государство из жизни людей и бизнеса.

Кроме того, в 2023 году ведомство закончит отцифровку всех самых популярных сервисов в Украине — 120-130 сервисов, что составляет 90% всех обращений к государству, добавил министр.

Больше о Дії

Ранее в Минцифре рассказали, что спрос на военные облигации растет. Граждане приобрели через мобильное приложение "Дія" уже более 350 тысяч таких ценных бумаг.

Также мы писали, что освобожденным из российского плена бойцам помогут восстановить документы через приложение "Дія". Для этого будет разработан специальный функционал — "Персональный менеджер".