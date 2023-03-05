Tesla відкликає тисячі автомобілів через погано затягнуті болти: подробиці

Tesla відкликає 3470 автомобілів

Компанія Tesla, яка випускає електромобілі, заявила, що відкликає 3470 автомобілів Model Y 2022-2023 років випуску в США через те, що болти, які кріплять рами спинок сидінь другого ряду, можливо, були ненадійно затягнуті.

Про це пише Reuters.

Причина відкликання автомобілів

Згідно з заявою національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), ослаблений болт рами сидіння може знизити ефективність системи ременів безпеки, що збільшує ризик травмування під час аварії.

Компанія Tesla повідомила NHTSA, що з грудня вона виявила п'ять гарантійних претензій, які можуть бути пов'язані з цими умовами. В компанії додали, що їм не відомо про будь-які травми або смерті, які можуть бути пов'язані з проблемою відкликання.

Tesla перевірить болти, що кріплять рами спинок сидінь другого ряду з боку водія і пасажира до нижніх рам сидінь, і в разі необхідності затягне їх відповідно до специфікацій.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що американська автомобільна компанія Tesla Inc. заробляє значно більше на проданих машинах порівняно зі своїми світовими конкурентами. Ця висока прибутковість стала зброєю для виконавчого директора Ілона Маска у війні цін на електромобілі.

Також раніше сотні власників Tesla зібралися в автосалонах і дистриб'юторських центрах автовиробника в Китаї, вимагаючи знижок і кредитів після раптового зниження цін. Вони стверджують, що переплатили за куплені раніше електромобілі.

Фото: Reuters