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Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за плохо затянутых болтов: подробности

5 марта 2023 13:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Tesla отзывает 3470 автомобилей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Компания Tesla, выпускающая электромобили, заявила, что отзывает 3470 автомобилей Model Y 2022-2023 годов выпуска в США из-за того, что болты, крепящие рамы спинок сидений второго ряда, возможно, были ненадежно затянуты.

Об этом пишет Reuters.

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Причина отзыва автомобилей

Согласно заявлению национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), ослабленный болт рамы сиденья может снизить эффективность системы ремней безопасности, что увеличивает риск травмирования во время аварии.

Компания Tesla сообщила NHTSA, что с декабря она нашла пять гарантийных претензий, которые могут быть связаны с этими условиями. В компании добавили, что им не известно о каких-либо травмах или смертях, которые могут быть связаны с проблемой отзыва.

Tesla проверит болты, крепящие рамы спинок сидений второго ряда со стороны водителя и пассажира к нижним рамам сидений, и в случае необходимости затянет их в соответствии со спецификациями.

Напомним, ранее СМИ писали, что американская автомобильная компания Tesla Inc. зарабатывает гораздо больше на проданных машинах по сравнению со своими мировыми конкурентами. Эта высокая прибыльность стала оружием для исполнительного директора Илона Маска в войне цен на электромобили.

Также ранее сотни владельцев Tesla собрались в автосалонах и дистрибьюторских центрах автопроизводителя в Китае, требуя скидок и кредитов после внезапного понижения цен. Они утверждают, что переплатили за купленные ранее электромобили.

Фото: Reuters

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