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У Києві приватизують "Ермітаж": що Фонд держмайна виставив на аукціон

15 травня 2023 18:30
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
У Києві приватизують "Ермітаж": що Фонд держмайна виставив на аукціон
Будівля готелю Ермітаж в Києві. Фото: the-village.com.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Протягом травня у Фонді державного майна України планують провести одразу п'ять приватизаційних аукціонів. Всі будівлі, що будуть виставлені на аукціон знаходяться у Києві. Продаж цих об'єктів дозволить залучити значні інвестиції для підтримки ЗСУ та розвитку економіки країни.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

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Що виставили на приватизацію

  1. Автотранспортне підприємство біля метро Лівобережна
  2. Завод "Електронмаш"
  3. Будівлю готелю "Ермітаж" в центрі
  4. Офіс на метро Арсенальна
  5. Одне з приміщень заводу "Арсенал"

Автотранспортне підприємство належить Державному комітету телебачення і радіомовлення України. Його площа сягає 0,98 га. Стартова ціна лоту: 64,4 млн. грн.

Завод "Електронмаш" спробують продати вже втретє. Восстанє його продали на онлайн-аукціоні за 430 мільйонів гривень. До скалду лоту входять 37 приміщень заводу. Стартова ціна: 61,2 млн. грн.

Лот готелю "Ермітаж" сладається з двох будівель в центрі столиці, на вулиці Богдана Хмельницького. Перша будівля — це фасадний пʼятиповерховий будинок загальною площею 3165,8 кв. м, а друга — чотириповерховий флігель площею 1 963,3 кв.м . Стартова ціна лоту становить 21,21 млн гривень.

Офіс на метро Арсенальна знаходиться в корпусі №7 заводу "Арсенал". Він побудований, за проектом військового інженера капітана Флейшера у 1914–1915 роках. на місці старої малярської майстерні. Стартова ціна лоту: 372,2 тис. грн.

Нагадаємо, що у Фонді державного майна України розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.

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