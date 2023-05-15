У Києві приватизують "Ермітаж": що Фонд держмайна виставив на аукціон

Будівля готелю Ермітаж в Києві. Фото: the-village.com.ua

Протягом травня у Фонді державного майна України планують провести одразу п'ять приватизаційних аукціонів. Всі будівлі, що будуть виставлені на аукціон знаходяться у Києві. Продаж цих об'єктів дозволить залучити значні інвестиції для підтримки ЗСУ та розвитку економіки країни.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Читайте також:

Що виставили на приватизацію

Автотранспортне підприємство біля метро Лівобережна Завод "Електронмаш" Будівлю готелю "Ермітаж" в центрі Офіс на метро Арсенальна Одне з приміщень заводу "Арсенал"

Автотранспортне підприємство належить Державному комітету телебачення і радіомовлення України. Його площа сягає 0,98 га. Стартова ціна лоту: 64,4 млн. грн.

Завод "Електронмаш" спробують продати вже втретє. Восстанє його продали на онлайн-аукціоні за 430 мільйонів гривень. До скалду лоту входять 37 приміщень заводу. Стартова ціна: 61,2 млн. грн.

Лот готелю "Ермітаж" сладається з двох будівель в центрі столиці, на вулиці Богдана Хмельницького. Перша будівля — це фасадний пʼятиповерховий будинок загальною площею 3165,8 кв. м, а друга — чотириповерховий флігель площею 1 963,3 кв.м . Стартова ціна лоту становить 21,21 млн гривень.

Офіс на метро Арсенальна знаходиться в корпусі №7 заводу "Арсенал". Він побудований, за проектом військового інженера капітана Флейшера у 1914–1915 роках. на місці старої малярської майстерні. Стартова ціна лоту: 372,2 тис. грн.

Нагадаємо, що у Фонді державного майна України розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.