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В Киеве приватизируют "Эрмитаж": что Фонд госимущества выставил на аукцион

15 мая 2023 18:30
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
В Киеве приватизируют "Эрмитаж": что Фонд госимущества выставил на аукцион
Здание гостиницы Эрмитаж в Киеве. Фото: the-village.com.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

В течение мая в Фонде государственного имущества Украины планируется провести сразу пять приватизационных аукционов. Все здания, которые будут выставлены на аукцион, находятся в Киеве. Продажа этих объектов позволит привлечь значительные инвестиции в поддержку ВСУ и развитие экономики страны.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

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Что выставили на приватизацию

  1. Автотранспортное предприятие возле метро Левобережная
  2. Завод "Электронмаш"
  3. Здание гостиницы "Эрмитаж" в центре
  4. Офис на метро Арсенальная
  5. Одно из помещений завода "Арсенал"

Автотранспортное предприятие принадлежит Государственному комитету телевидения и Украины. Его площадь достигает 0,98 га. Стартовая цена лота: 64,4 млн. грн.

Завод "Электронмаш" попытаются продать уже в третий раз. Восстание его продали на онлайн-аукционе за 430 миллионов гривен. В скалду лота входят 37 помещений завода. Начальная цена: 61,2 млн. грн.

Лот гостиницы "Эрмитаж" состоит из двух зданий в центре столицы, на улице Богдана Хмельницкого. Первое здание – это фасадный пятиэтажный дом общей площадью 3165,8 кв. м, а вторая – четырехэтажный флигель площадью 1 963,3 кв.м. Стартовая цена лота составляет 21,21 млн. гривен.

Офис на метро Арсенальная находится в корпусе №7 завода "Арсенал". Он построен по проекту военного инженера капитана Флейшера в 1914–1915 годах. на месте старой малярной мастерской. Стартовая цена лота: 372,2 тыс. грн.

Напомним, что в Фонде государственных имуществ Украины рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.

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