Конфісковані активи РФ — Фонд держмайна влаштує розпродаж

Голова ФДМУ Рустем Умєров. Фото: spfu.gov.ua

У Фонді державного майна України (ФДМУ) розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.

Про деталі подальшої долі російського майна розповів голова ФДМУ Рустем Умєров в інтерв'ю журналістам агенції Reuters.

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Він зазначив, що Кабінет міністрів України (КМУ) вже передав Фонду державного майна 102 активи. Здебільшого це — нерухомість та транспорт.

"Зараз йде підготовка до їх приватизації, в тому числі над відновленням діяльності, сплатою податків і заробітної плати. ФДМУ розраховує розпочати продаж в кінці другого — на початку третього кварталу", — зауважив посадовець.

Він наголосив, що російський бізнес у низці сфер був значним гравцем на українському ринку. Тому метою ФДМУ є організація передачі їх у державну власність, підготовка та розпродаж для того, щоб підприємства працювали на Україну.

Серед найбільш значущих активів, які отримав Фонд, є Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.

"Це підприємство виробляє сировину для виготовлення титану та раніше належало російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайлу Шелкову. В лютому Уряд передав цей актив в управління ФДМУ з метою його подальшої приватизації. На комбінаті, на якому працює 284 людини, частково відновлено виробництво. Фонд сподівається продати його цього року", — зазначив Умєров.

Раніше у Фонді державного майна розповіли про плани виставити на приватизацію конфісковані активи низки російських олігархів: Михайла Шелкова, Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга.

Більше про приватизацію

Нагадаємо, 25 травня відбудеться онлайн-аукціон в електронній системі "Prozorro. Продажі", де пустять "з молотка" історичний готель "Ермітаж" у центрі Києві. Ціна стартуватиме з близько 21 млн грн.

Раніше ми писали, що переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість, яка утворилась у підприємств перед бюджетом та працівниками.