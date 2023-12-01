У McDonald's змінили процес приготування Біг Маку — що нового

Кухня в ресторані McDonald's. Фото: соцмережі

У мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's прийняли рішення вдосконалити фірмові позиції в меню. Зокрема, змінили процес приготування "Біг Маку" у США.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Тепер на кухні ресторанів будуть смажити за раз невелику кількість яловичих котлет — аби прожарення було рівномірнішим, а соусу стало більше.

Також до Біг Маку додаватимуть більш свіжі солоні огірки та салат, а сир "більш плавлений". Замість булочки подають бріош з насінням кунжуту, що надає їм домашній вигляд.

Бріош — французька солодка булка з тіста, до складу якої входять борошно, яйця, масло, цукор, молоко, дріжджі та сіль. Нерідко в тісто для бріош додають родзинки, фрукти і/або подрібнений темний шоколад.

Зазначається, що компанія вирішила змінити технологію приготування своїх бургерів "в умовах зростання конкуренції на ринку, особливо з боку висококласних мереж швидкого харчування, таких як Five Guys".

"Ми можемо робити це швидко та безпечно, але це не обов’язково буде смачно. Тож ми хочемо включити якість", — пояснили у McDonald's.

Зміни торкнуться більшості бургерів в основному меню ресторанів. Новий спосіб приготування вже випробували в Австралії — тепер його збираються поширити ще у понад 13 тис.ресторанах США.

Нагадаємо, що колишній працівник американського McDonald's дав несподівану пораду відвідувачам закладу, чого варто уникати в меню. При цьому, попри те, що деякі люди говорять про те, яких страв варто уникати, цей співробітник звернув увагу на напої.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба особисто просив держсекретаря США Ентоні Блінкена, щоб мережа закладів McDonald's повернулася до України. Паралельно МЗС працює над тим, щоб повернути інші світові бренди.