В McDonald's изменили процесс приготовления Биг Мака — что нового

Кухня в ресторане McDonald's. Фото: соцсети

В сети ресторанов быстрого питания McDonald's приняли решение усовершенствовать фирменные позиции в меню. В частности, изменили процесс приготовления "Биг Мака" в США.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Теперь на кухне ресторанов будут жарить за раз небольшое количество говяжьих котлет, чтобы прокаливание было более равномерным, а соуса стало больше.

Также в Биг Мак будут добавлять более свежие соленые огурцы и салат, а сыр "более плавленый". Вместо булочки подают бриош с семенами кунжута, что придает им домашний вид.

Бриош – французская сладкая булка из теста, в состав которой входят мука, яйца, масло, сахар, молоко, дрожжи и соль. Нередко в тесто для бриош добавляют изюм, фрукты и/или измельченный темный шоколад.

Отмечается, что компания решила сменить технологию приготовления своих бургеров "в условиях роста конкуренции на рынке, особенно со стороны высококлассных сетей быстрого питания, таких как Five Guys".

"Мы можем делать это быстро и безопасно, но это не обязательно будет вкусно. Так что мы хотим включить качество", — объяснили в McDonald's.

Изменения коснутся большинства бургеров в основном меню ресторанов. Новый способ приготовления уже опробован в Австралии — теперь его собираются распространить еще более чем в 13 тыс. ресторанах США.

Напомним, что бывший работник американского McDonald's дал неожиданный совет посетителям заведения, чего следует избегать в меню. При этом несмотря на то, что некоторые люди говорят о том, каких блюд следует избегать, этот сотрудник обратил внимание на напитки.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы сеть заведений McDonald's вернулась в Украину. Параллельно МИД работает над тем, чтобы вернуть другие мировые бренды.