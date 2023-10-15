Кулеба розповів, як McDonald's повернувся в Україну та до чого тут Блінкен

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Стало відомо про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба особисто просив держсекретаря США Ентоні Блінкена, щоб мережа закладів фаст-фуд McDonald's повернулася до України. Паралельно МЗС працює над тим, щоб повернути інші світові бренди.

Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Як повернувся McDonald's в Україну

"Коли потрібно було McDonald's повернути в Україну, я сказав Блінкену: "Поверни McDonald's в Україну". Присутність McDonald's в Україні — це сигнал інвесторам, що тут можна працювати. Це тисячі підрядників, які постачають McDonald's робочі місця. І так, я подзвонив Блінкену з інших питань і насамкінець кажу: "Тоні, а що взагалі за непорядок? Що це за ставлення таке до нас?" — розповів Кулеба.

Наразі, за словами Кулеби, МЗС працює над поверненням інших світових брендів в Україну. Зокрема, Ikea, H&M, Zara.

"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути. Так, я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна підтримка має велике значення для досягнення Україною перемоги. Також, за його словами, поразка РФ у війні проти України буде для агресорки справедливою та змінить "траєкторію самої Росії".

Додамо, Кулеба розповів про шанси нашої країни на продовження міжнародної підтримки 2024 року. Йдеться про фінансову та військову допомогу.