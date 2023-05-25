У "справі Фірташа" оголошено підозру ще двом керівникам облгазів

Обшуки у "Івано-Франківськгаз". Фото: СБУ

Керівники "Івано-Франківськгаз" і "Сумигаз" отримали підозри у справі розкрадання газу із газотранспортної системи України. Керівникам інших облгазів уже обрали запобіжні заходи і визначили розміри застави.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Продовження розслідування

Служба безпеки України продовжує слідство у справі про корупційні схеми українського олігарха Дмитра Фірташа та підконтрольних йому компаній.

За матеріалами, зібраними СБУ, було оголошено підозру іще двом керівникам облгазів.

Хто і за що

Цими регіональними керівниками є очільники АТ "Івано-Франківськгаз" і АТ "Сумигаз".

Їм оголошено підозру за ч 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Слідство має докази причетності цих посадових осіб до розкрадання газу із газотранспортної системи України.

Запобіжні заходи іншим підозрюваним

Низці керівників інших облгазів уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Для кожного із них визначений свій рівень застави:

АТ "Закарпатгаз" — 169 млн грн;

АТ "Хмельницькгаз" — 228 млн грн;

АТ "Вінницягаз" — 186 млн грн;

АТ "Львівгаз" — 155 млн грн;

АТ "Дніпропетровськгаз" — 160 млн грн.

Нагадаємо, що БЕБ та СБУ 15 травня прийшли з обшуками до компаній олігарха Дмитра Фірташа. Йому самому і топменеджерам його компаній, залучених до злочинної схеми, оголосили підозру.