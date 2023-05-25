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По "делу Фирташа" объявлено подозрение еще двум руководителям облгазов

25 мая 2023 14:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
По "делу Фирташа" объявлено подозрение еще двум руководителям облгазов
Обыски в "Ивано-Франковскгаз". Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Руководители "Ивано-Франковскгаз" и "Сумыгаз" получили подозрения в деле хищения газа из газотранспортной системы Украины. Руководителям других облгазов уже избрали меры пресечения и определили размеры залога.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Продолжение расследования

Служба безопасности Украины продолжает следствие по делу о коррупционных схемах украинского олигарха Дмитрия Фирташа и подконтрольных ему компаний.

По материалам, собранным СБУ, было объявлено подозрение еще двум руководителям облгазов.

Кто и за что

Этими региональными руководителями являются руководители АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Сумыгаз".

Им объявлено подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Следствие имеет доказательства причастности этих должностных лиц к хищению газа из газотранспортной системы Украины.

Меры пресечения другим подозреваемым

Ряду руководителей других облгазов уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Для каждого из них определен свой уровень залога:

  • АО "Закарпатгаз" — 169 млн грн;
  • АО "Хмельницкгаз" - 228 млн грн;
  • АО "Винницагаз" — 186 млн грн;
  • АО "Львовгаз" — 155 млн грн;
  • АО "Днепропетровскгаз" — 160 млн грн.

Напомним, что БЭБ и СБУ 15 мая пришли с обысками в компании олигарха Дмитрия Фирташа. Ему самому и топ-менеджерам его компаний, вовлеченных в преступную схему, объявили подозрение.

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