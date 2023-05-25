По "делу Фирташа" объявлено подозрение еще двум руководителям облгазов
Руководители "Ивано-Франковскгаз" и "Сумыгаз" получили подозрения в деле хищения газа из газотранспортной системы Украины. Руководителям других облгазов уже избрали меры пресечения и определили размеры залога.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Продолжение расследования
Служба безопасности Украины продолжает следствие по делу о коррупционных схемах украинского олигарха Дмитрия Фирташа и подконтрольных ему компаний.
По материалам, собранным СБУ, было объявлено подозрение еще двум руководителям облгазов.
Кто и за что
Этими региональными руководителями являются руководители АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Сумыгаз".
Им объявлено подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Следствие имеет доказательства причастности этих должностных лиц к хищению газа из газотранспортной системы Украины.
Меры пресечения другим подозреваемым
Ряду руководителей других облгазов уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Для каждого из них определен свой уровень залога:
- АО "Закарпатгаз" — 169 млн грн;
- АО "Хмельницкгаз" - 228 млн грн;
- АО "Винницагаз" — 186 млн грн;
- АО "Львовгаз" — 155 млн грн;
- АО "Днепропетровскгаз" — 160 млн грн.
Напомним, что БЭБ и СБУ 15 мая пришли с обысками в компании олигарха Дмитрия Фирташа. Ему самому и топ-менеджерам его компаний, вовлеченных в преступную схему, объявили подозрение.