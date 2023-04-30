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Україна підписала три контракти із турецькою компанією Bayrak

30 квітня 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна підписала три контракти із турецькою компанією Bayrak
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (другий праворуч) та делегація України в Стамбулі. Фото: пресслужба міністерства
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На авіаційній виставці у Стамбулі українські військові підприємства підписали три угоди із компанією Bayrak. Ці угоди потрібні українським компаніям для виробництва критично важливої для ЗСУ техніки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Українська делегація взяла участь у міжнародній виставці авіаційної та авіакосмічної техніки Teknofest 2023, що відбувається у Стамбулі.

На виставці дві українські компанії оборонно-промислового комплексу підписали три угоди із турецькою компанією Bayrak.

Коментар міністра

Очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що ці угоди були головною метою візиту української делегації на стамбульську виставку.

"МінСтратегПром готовий сприяти узгодженню всіх труднощів та усуненню бюрократичних точкових перешкод для подальшого розширення співпраці з Baykar Avia Ventures. Ця співпраця потрібна українським підприємствам вже сьогодні як можливість додаткового нарощування потужностей та виробництва критично важливої для нашого війська техніки", — запевнив міністр.

Нагадаємо, що у листопаді компанія Baykar випробувала свої новітні бойові безпілотники Bayraktar Kızılelma. На цих турецьких БпЛА встановлені українські двигуни.

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