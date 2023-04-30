Украина подписала три контракта с турецкой компанией Bayrak

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (вторая справа) и делегация Украины в Стамбуле. Фото: пресс-служба министерства

На авиационной выставке в Стамбуле украинские военные предприятия подписали три соглашения с компанией Bayrak. Эти соглашения нужны украинским компаниям для производства критически важной для ВСУ техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Украинская делегация приняла участие в международной выставке авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023 в Стамбуле.

На выставке две украинские компании оборонно-промышленного комплекса подписали три соглашения с турецкой компанией Bayrak.

Комментарий министра

Глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что эти соглашения были главной целью визита украинской делегации на стамбульскую выставку.

"МинСтратегПром готов содействовать согласованию всех трудностей и устранению бюрократических точечных препятствий для дальнейшего расширения сотрудничества с Baykar Avia Ventures. Это сотрудничество нужно украинским предприятиям уже сегодня как возможность дополнительного наращивания мощностей и производства критически важной для нашей армии техники", — заверил министр.

Напомним, что в ноябре компания Baykar опробовала свои новейшие боевые беспилотники Bayraktar Kızılelma. На этих турецких БПЛА установлены украинские двигатели.