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Український бізнес набирає обертів — скільки підприємств працюють на повну потужність

18 березня 2024 11:21
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Бригадир Софія
редактор
Український бізнес набирає обертів — скільки підприємств працюють на повну потужність
Панютинський вагоноремонтний завод. Фото ілюстративне: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Близько 15% українських підприємств працює на повну потужність. Це є значним покращенням, порівняно із минулим роком, коли лише 6% функціонували на максимумі.

Про це повідомив Інститут економічних та політичних досліджень у п'ятницю, 15 березня.

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Позитивна динаміка українського бізнесу

Виконавча директорка Інституту економічних і політичних досліджень Оксана Кузяків відзначила зменшення проблем у плануванні на майбутнє та збільшення оптимізму серед підприємців. Зросла кількість компаній, які працюють на максимальній потужності, з 6% до 15%. Незважаючи на виклики, такі як набір персоналу та зростання цін, 44% компаній готові інвестувати в розвиток.

Старший науковий співробітник Євген Ангел зазначив, що бізнес залишається позитивно налаштованим щодо інвестицій, навіть у складних умовах. Адже 42% компаній вважають цей час сприятливим, у порівнянні з 14% у 2015 році.

З якими проблемами стикається бізнес

Проте, індекс відновлення ділової активності падає другий місяць поспіль, з 0,43 до 0,34. Найбільш поширеними перешкодами залишаються економічна невизначеність, політична нестабільність та обмежений прибуток. У лютому 2024 року зростання цін на сировину та дефіцит робочої сили стали найбільшими проблемами для бізнесу.

Перебої в електропостачанні зменшилися, а корупція та тиск з боку правоохоронних органів втратили на значущості.

Нагадаємо, що в Україні тривають перевірки бізнесу органами контролю на предмет дотримання закону про застосування касових апаратів та видачі чеків.

Раніше ми писали, що у квітні мінімальну зарплату в Україні підвищать, що може суттєво вплинути на підприємців та фізичних осіб-підприємців (ФОП). 

Україна
економіка
бізнес
Український бізнес
підприємства

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