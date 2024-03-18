Украинский бизнес набирает обороты — сколько предприятий работают на полную мощность

Панютинский вагоноремонтный завод. Фото иллюстративное: УНИАН

Около 15% украинских предприятий работают на полную мощность. Это значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда только 6% функционировали на максимуме.

Об этом сообщил Институт экономических и политических исследований в пятницу, 15 марта.

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Позитивная динамика украинского бизнеса

Исполнительный директор Института экономических и политических исследований Оксана Кузяков отметила уменьшение проблем в планировании на будущее и увеличение оптимизма среди предпринимателей. Выросло количество компаний, работающих на максимальной мощности, с 6% до 15%. Несмотря на вызовы, такие как набор персонала и рост цен, 44% компаний готовы инвестировать в развитие.

Старший научный сотрудник Евгений Ангел отметил, что бизнес остается положительно настроенным по отношению к инвестициям, даже в сложных условиях. Ведь 42% компаний считают это время благоприятным по сравнению с 14% в 2015 году.

С какими проблемами сталкивается бизнес

Тем не менее, индекс возобновления деловой активности падает второй месяц подряд, с 0,43 до 0,34. Наиболее распространенными препятствиями остаются экономическая неопределенность, политическая нестабильность и ограниченная прибыль. В феврале 2024 г. рост цен на сырье и дефицит рабочей силы стали наибольшими проблемами для бизнеса.

Перебои в электроснабжении снизились, а коррупция и давление со стороны правоохранительных органов потеряли на значимости.

Напомним, что в Украине продолжаются проверки бизнеса органами контроля на предмет соблюдения закона о применении кассовых аппаратов и выдаче чеков.

Ранее мы писали, что в апреле минимальная зарплата в Украине будет повышена, что может существенно повлиять на предпринимателей и физических лиц-предпринимателей (ФЛП).