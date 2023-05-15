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Український лоукостер почав співпрацю із північноафриканською авіакомпанією

15 травня 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Український лоукостер почав співпрацю із північноафриканською авіакомпанією
Стюардеса української авіакомпанії SkyUp. Фото: офіційний сайт SkyUp
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Лоукост-авіакомпанія із України SkyUp домовилася про співпрацю на умовах мокрого лізингу із північноафриканською авіакомпанією Tunisair. Два українські літаки возитимуть пасажирів з Тунісу до Європи.

Про це повідомляє профільне видання Avianews.

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Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp домовилася про співпрацю із північноафриканськими колегами із Tunisair.

Два українських Boeing 737-800 компанії SkyUp уже відправилися до Тунісу.

Умови співпраці

За наявною інформацією, українці передають північноафриканській авіакомпанії в оренду літаки разом з екіпажами, а також забезпечує страховку літаків. Це називається мокрий лізинг.

Повітряні судна SkyUp будуть здійснювати польоти з Тунісу у інші країни Північної Африки, а також до Європи.

Нагадаємо, що у квітні українська авіакомпанія SkyUp підписала контракт з державним авіаційним підприємством "Україна" щодо перевезення перших осіб держави. Такі перельоти вони будуть здійснювати до кінця 2023 року. 

Першим рейсом згідно із новим контрактом стало перевезення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Канади.

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