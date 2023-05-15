Украинский лоукостер начал сотрудничество с североафриканской авиакомпанией

Стюардесса украинской авиакомпании SkyUp. Фото: официальный сайт SkyUp

Лоукост-авиакомпания Украины SkyUp договорилась о сотрудничестве на условиях мокрого лизинга с североафриканской авиакомпанией Tunisair. Два украинских самолета будут возить пассажиров из Туниса в Европу.

Об этом сообщает профильное издание Avianews.

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Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp договорилась о сотрудничестве с североафриканскими коллегами из Tunisair.

Два украинских Boeing 737-800 компании SkyUp уже отправились в Тунис.

Условия сотрудничества

По имеющейся информации, украинцы передают североафриканской авиакомпании в аренду самолеты вместе с экипажами, а также обеспечивают страховку самолетов. Это называется мокрый лизинг.

Воздушные суда SkyUp будут совершать полеты из Туниса в другие страны Северной Африки, а также в Европу.

Напомним, что в апреле украинская авиакомпания SkyUp подписала контракт с государственным авиационным предприятием "Украина" по перевозке первых лиц государства. Такие перелеты они будут совершать до конца 2023 года.

Первым рейсом согласно новому контракту стала перевозка премьер-министра Дениса Шмыгаля в Канаду.