Бізнес може відмовлятись від товарів спонсорів війни — рішення АМКУ

Українському бізнесу дозволили відмовлятись від товарів спонсорів війни: рішення АМКУ
В Україні компаніям дозволили відмовляти підрядникам, що пропонують товари та послуги від так званих міжнародних спонсорів війни. Керуватися потрібно спеціальним переліком Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Таке рішення ухвалила тендерна комісія Антимонопольного комітету України (АМКУ), пише thepage.
Відмова компаніям, які працюють у РФ
Як зазначається, рішення було ухвалене на основі розгляду справи щодо одного тендерів. Золочівська сільська рада (Київська область) влітку хотіла закупити системи відеоспостереження для захисту громадського порядку, а у вимогах вказала, що просить утриматись від надання пропозицій від виробників, зазначених в переліку НАЗК.
Таку вимогу вирішила оскаржити компанія "Інженіринг-аналітика", що пропонує товари китайського бренду Hikvision. Він з червня 2023 року включений до списку "Міжнародних спонсорів війни" НАЗК. До цього китайський виробник потрапив у список осіб, що становлять загрозу нацбезпеці, який складає Федеральна комісія зі зв’язку США.
Комісія АМКУ розглянула скаргу на предмет ймовірного порушення законодавства у сфері закупівель і в результаті відмовилась її задовольнити.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило перелік міжнародних спонсорів війни (НАЗК). Тепер у списку — найбільша у світі приватна алкогольна компанія Bacardi.
Також ми писали, що тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів.