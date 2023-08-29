Бизнес может отказываться от товаров спонсоров войны - решение АМКУ

Офис АМКУ. Фото: google.com

В Украине компаниям разрешили отказывать подрядчикам, предлагающим товары и услуги так называемых международных спонсоров войны. Руководствоваться нужно специальным перечнем Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Такое решение приняла тендерная комиссия Антимонопольного комитета (АМКУ), пишет thepage.

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Как отмечается, решение было принято на основе рассмотрения дела по одному из тендеров. Золочевский сельский совет (Киевская область) летом хотел закупить системы видеонаблюдения для защиты общественного порядка, а в требованиях указал, что просит воздержаться от предоставления предложений от производителей, указанных в перечне НАПК.

Такое требование решила оспорить компания "Инжениринг-аналитика", предлагающая товары китайского бренда Hikvision. Он с июня 2023 года включен в список "Международных спонсоров войны" НАПК. До этого китайский производитель попал в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, который составляет Федеральная комиссия по связи США.

Комиссия АМКУ рассмотрела жалобу на предмет вероятного нарушения законодательства в сфере закупок и в результате отказалась удовлетворить ее.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пополнило перечень международных спонсоров войны (НАПК). Теперь в списке — крупнейшая в мире частная алкогольная компания Bacardi.

Также мы писали, что тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на минимум 70,4 миллиона долларов.