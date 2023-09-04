Бізнес в Україні — найбільше нових ФОП створили у трьох регіонах

Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush

Українці навіть на тлі війни активно відкривають бізнес. Найвищий показник за останні три роки зафіксували у червні 2023 року.

Про це повідомляє Opendatabot.

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Динаміка відкриття бізнесу

Як зазначається, станом на початок вересня в країні функціонують 2,052 мільйона ФОПів. Водночас з початку війни, із квітня минулого року до вересня поточного року, свою роботу припинили 290,91 тисячі ФОПів.

При цьому кількість малих та середніх бізнесів збільшується та навіть перевершує "довоєнні" показники. Так, найбільше число за останні три роки зафіксували у червні 2023-го, тоді українці зареєстрували 31,47 тис. нових ФОПів.

Найбільш суттєва різниця між відкриттям та закриттям нових бізнесів зафіксована у прифронтових областях і тих, де велися чи ведуться бойові дії:

Донеччина — мінус 8,2 тисячі ФОП,

Харківщина — 7,1 тисячі;

Херсонщина — 4,5 тисячі;

Луганщина — 3,7 тисячі;

Запорізька область — понад 2 тисячі ФОП.

Аналітики зауважують, що найбільший приріст зафіксували:

столиця України — на 12,9 тисячі підприємців більше;

Львівщина — на 12,3 тисячі ФОП;

Дніпропетровщина — на 8,6 тисячі.

Джерело: Opendatabot

Варто зазначити, що зараз в країні триває прийом заяв від ветеранів та членів їхніх родин на відкриття бізнесу. Заявки можна подавати через портал державних послуг "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" запустила національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. В її рамках бізнес отримає сумарно 4 млн гривень.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.