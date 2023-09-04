Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Українці активно відкривають бізнес: які регіони в лідерах arrow

Українці активно відкривають бізнес: які регіони в лідерах

4 вересня 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — найбільше нових ФОП створили у трьох регіонах
Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці навіть на тлі війни активно відкривають бізнес. Найвищий показник за останні три роки зафіксували у червні 2023 року.

Про це повідомляє Opendatabot.

Читайте також:

Динаміка відкриття бізнесу

Як зазначається, станом на початок вересня в країні функціонують 2,052 мільйона ФОПів. Водночас з початку війни, із квітня минулого року до вересня поточного року, свою роботу припинили 290,91 тисячі ФОПів.

При цьому кількість малих та середніх бізнесів збільшується та навіть перевершує "довоєнні" показники. Так, найбільше число за останні три роки зафіксували у червні 2023-го, тоді українці зареєстрували 31,47 тис. нових ФОПів.

Найбільш суттєва різниця між відкриттям та закриттям нових бізнесів зафіксована у прифронтових областях і тих, де велися чи ведуться бойові дії:

  • Донеччина — мінус 8,2 тисячі ФОП,
  • Харківщина — 7,1 тисячі;
  • Херсонщина — 4,5 тисячі;
  • Луганщина — 3,7 тисячі;
  • Запорізька область — понад 2 тисячі ФОП.

Аналітики зауважують, що найбільший приріст зафіксували:

  • столиця України — на 12,9 тисячі підприємців більше;
  • Львівщина — на 12,3 тисячі ФОП;
  • Дніпропетровщина — на 8,6 тисячі.

 

Джерело: Opendatabot

Варто зазначити, що зараз в країні триває прийом заяв від ветеранів та членів їхніх родин на відкриття бізнесу. Заявки можна подавати через портал державних послуг "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" запустила національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. В її рамках бізнес отримає сумарно 4 млн гривень.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз