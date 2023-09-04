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Украинцы активно открывают бизнес: какие регионы в лидерах

4 сентября 2023 11:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — больше всего новых ФЛП создали в трех регионах
Бизнес-расчеты. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы даже на фоне войны активно открывают бизнес. Самый высокий показатель за последние три года был зафиксирован в июне 2023 года.

Об этом сообщает Opendatabot.

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Динамика открытия бизнеса

Как отмечается, по состоянию на начало сентября в стране функционируют 2,052 миллиона ФЛП. В то же время, с начала войны, с апреля прошлого года по сентябрь текущего года, свою работу прекратили 290,91 тысячи ФЛП.

При этом количество малых и средних бизнесов увеличивается и даже превосходит довоенные показатели. Наибольшее число за последние три года зафиксировали в июне 2023-го, тогда украинцы зарегистрировали 31,47 тыс. новых ФЛП.

Наиболее существенная разница между открытием и закрытием новых бизнесов зафиксирована в прифронтовых областях и тех, где велись или ведутся бои:

  • Донетчина — минус 8,2 тысячи ФЛП;
  • Харьковщина — 7,1 тысячи;
  • Херсонщина — 4,5 тысячи;
  • Луганщина — 3,7 тысячи;
  • Запорожская область — более 2 тысяч ФЛП.

Аналитики отмечают, что самый большой прирост зафиксировали в трех регионах:

  • столица Украины — на 12,9 тысячи предпринимателей больше;
  • Львовщина — на 12,3 тысячи ФЛП;
  • Днепропетровщина — на 8,6 тысячи.

Источник: Opendatabot

Следует отметить, что сейчас в стране продолжается прием заявлений от ветеранов и членов их семей на открытие бизнеса. Заявки можно подавать через портал государственных услуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило национальную акселерационную программу "Власне" для предпринимателей. В ее рамках бизнес получит суммарно 4 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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