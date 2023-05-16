Українці за перший квартал 2023 року зареєстрували на 6% більше авто, ніж тогоріч

Купівля автомобіля. Фото: Freepik

У березні українці придбали п’ять тисяч легкових автомобілів. У лютому кількість придбаних автівок була меншою на 38,9%.

Про це повідомляє NNews.

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Кількість куплених авто

У березні 2023 року в Україні було придбано п’ять тисяч легкових автомобілів.

Цей показник перевищує лютневі дані на 38,9%.

Порівняно ж із березнем 2022-го зростання кількості куплених автівок становило 733%. Але цей показник не є показовим — після початку повномасштабної війни кілька тижнів не працювали сервісні центри МВС, тож машини неможливо було зареєструвати.

Реєстрація автомобілів

Протягом першого кварталу 2023 року українці уперше зареєстрували в країні 12,1 тисячі нових легкових автомобілів.

Цей показник перевищив дані аналогічного періоду 2022 року на 6,1%.

Зазначається, що у березні майже усі нові для українського ринку автівки були ввезені з-за кордону — 4698, що становило 93,8% від загальноберезневої кількості автомобілів.

Машин, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, було зареєстровано усього 309 (6,2%).

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що на українському автомобільному ринку спостерігається підвищений попит на нові авто преміального сегмента, незважаючи на повномасштабну війну. Кількість продажів таких автомобілів перевищила 20% від загального числа.