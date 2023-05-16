Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Українці за перший квартал 2023 року зареєстрували на 6% більше авто, ніж тогоріч arrow

Українці за перший квартал 2023 року зареєстрували на 6% більше авто, ніж тогоріч

16 травня 2023 10:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українці за перший квартал 2023 року зареєстрували на 6% більше авто, ніж тогоріч
Купівля автомобіля. Фото: Freepik
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У березні українці придбали п’ять тисяч легкових автомобілів. У лютому кількість придбаних автівок була меншою на 38,9%.

Про це повідомляє NNews.

Читайте також:

Кількість куплених авто

У березні 2023 року в Україні було придбано п’ять тисяч легкових автомобілів.

Цей показник перевищує лютневі дані на 38,9%.

Порівняно ж із березнем 2022-го зростання кількості куплених автівок становило 733%. Але цей показник не є показовим — після початку повномасштабної війни кілька тижнів не працювали сервісні центри МВС, тож машини неможливо було зареєструвати.

Реєстрація автомобілів

Протягом першого кварталу 2023 року українці уперше зареєстрували в країні 12,1 тисячі нових легкових автомобілів.

Цей показник перевищив дані аналогічного періоду 2022 року на 6,1%.

Зазначається, що у березні майже усі нові для українського ринку автівки були ввезені з-за кордону —  4698, що становило 93,8% від загальноберезневої кількості автомобілів.

Машин, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, було зареєстровано усього 309 (6,2%).

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що на українському автомобільному ринку спостерігається підвищений попит на нові авто преміального сегмента, незважаючи на повномасштабну війну. Кількість продажів таких автомобілів перевищила 20% від загального числа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB