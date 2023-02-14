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В Україні попри війну зросли продажі елітних авто: експерти пояснили тенденцію

14 лютого 2023 10:42
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Авторинок в Україні — попри війну зросли продажі елітних авто
Кількість продажів таких автомобілів перевищила 20% від загального числа
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На українському автомобільному ринку спостерігається підвищений попит на нові авто преміального сегмента, незважаючи на повномасштабну війну. Кількість продажів таких автомобілів перевищила 20% від загального числа.

Про це повідомляють автоексперти Bigmirnet.

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Продажі авто у січні 2023-го

За результатом січня 2023 року, найбільш популярними елітними машинами в країні були німецькі позашляховики.

Кожен новий п'ятий автомобіль був із преміум-сегменту, тобто частка такого транспорту становила 20,7% ринку нових авто. Це є справжнім рекордом, кажуть аналітики.

Проте, за словами експертів, така тенденція насправді спричинена не лише покращенням ситуації в країні, а звичайним відсотковим співвідношенням. Оскільки загалом населення стало менше купувати нових машин середнього та бюджетного цінового сегмента.

Найпопулярніші авто

У січні 2023 року були такі найбільш популярні преміальні авто:

  • Mercedes-Benz GLE;
  • BMW X5;
  • Mercedes-Benz GLS;
  • BMW X7;
  • BMW X6.

Більше про авторинок

В Асоціації автовиробників України "Укравтопром" заявили про рекордний показник продажів автобусів на українському ринку. Йдеться про кількість продажів, зафіксованих у січні 2023 року.

У січні на ринку електромобілів продажі зросли удвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Так, за місяць автопарк поповнився на близько 1,3 тис. електрокарів.

Експерти назвали найпопулярніші дизельні автомобілі, куплені в Україні, за підсумками січня 2023 року. Частка таких нових авто сягнула майже 22% (677 нових авто) від усіх машин, придбаних українцями.

Нагадаємо, в Україні ринок автострахування реформують. Зокрема, збільшаться суми страхових виплат у разі аварій, розшириться список транспортних засобів, які обов’язково потребуватимуть страхування, зміняться терміни розгляду заяви про страхову виплату.

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