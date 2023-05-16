Украинцы за первый квартал 2023 года зарегистрировали на 6% больше автомобилей, чем в прошлом году

Покупка автомобиля. Фото: Freepik

В марте украинцы приобрели пять тысяч легковых автомобилей. В феврале количество приобретенных автомобилей было меньше на 38,9%.

Об этом сообщает NNews.

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Количество купленных авто

В марте 2023 года в Украине было приобретено пять тысяч легковых автомобилей.

Этот показатель превышает февральские данные на 38,9%.

По сравнению с мартом 2022-го рост количества купленных автомобилей составил 733%. Но этот показатель не показателен — после начала полномасштабной войны несколько недель не работали сервисные центры МВД, поэтому машины невозможно было зарегистрировать.

Регистрация автомобилей

В течение первого квартала 2023 года украинцы впервые зарегистрировали в стране 12,1 тысяч новых легковых автомобилей.

Этот показатель превысил данные за аналогичный период 2022 года на 6,1%.

Отмечается, что в марте почти все новые для украинского рынка автомобили были ввезены из-за границы — 4698, что составило 93,8% от общемартового количества автомобилей.

Машин, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, было зарегистрировано всего 309 (6,2%).

Напомним, в феврале сообщалось, что на украинском автомобильном рынке наблюдается повышенный спрос на новые автомобили премиального сегмента, несмотря на полномасштабную войну. Количество продаж таких автомобилей превысило 20% от общего числа.