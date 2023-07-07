Ветерани отримають до 500 тис. грн на бізнес

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У Міністерстві економіки України оголосили про виділення грантів на 6,8 млн гривень на реалізацію бізнес-ідей українців. Отримати кошти зможуть ветерани, а також їхні дружини чи чоловіки.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінекономіки.

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Хто має право та як отримати грант

Як зазначають у відомстві, загалом гранти нададуть 19 громадянам. Йдеться про десять учасників бойових дій та дев'ять дружин військових. Вісім з них отримають до 500 тис. грн, решта — 250 тис. грн.

Як зауважила голова Міністерства економіки Юлія Свириденко, надання грантів на бізнес для ветеранів — це можливість підтримати українських воїнів.

"Вони боронять нас на передовій, наше ж завдання — допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу", — наголосила Свириденко.

Подавати заяви на отримання грантів на розвиток власного бізнесу (до 1 млн грн) можуть ветерани та члени їхніх родин через портал державних послуг "Дія".

Інша допомога для бізнесу

Також українці можуть оформити грошову допомогу на підтримку бізнесу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти становлять від 75 тис. до 150 тис. доларів. Їх оформити зможуть українські малі та середні переробні підприємства. Загалом розіграють 25 грантів.

Окрім того, днями в країні стартувала грантова програма від Міжнародної організації Global Communities для допомоги бізнесу, який постраждав на тлі війни. Підприємці зможуть отримати до 25 тисяч доларів. На кошти матимуть право підприєства з Чернігівського та Чернівецького регіонів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.