Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Украинцам на реализацию бизнес-идей раздадут 6,8 млн грн: как получить arrow

Украинцам на реализацию бизнес-идей раздадут 6,8 млн грн: как получить

7 июля 2023 09:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ветераны получат до 500 тыс. грн на бизнес
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве экономики Украины объявили о выделении грантов на 6,8 млн гривен на реализацию бизнес-идей украинцев. Получить деньги смогут ветераны, а также их жены или мужья.

Об этом говорится на официальном сайте Минэкономики.

Читайте также:

Кто имеет право и как получить грант

Как отмечают в ведомстве, всего гранты предоставят 19 гражданам. Речь идет о десяти участниках боевых действий и девяти женах военных. Восемь из них получат до 500 тыс. грн, остальные — 250 тыс. грн.

Как отметила глава Министерства экономики Юлия Свириденко, предоставление грантов на бизнес для ветеранов — это возможность поддержать украинских воинов.

"Они защищают нас на передовой, наша задача — помочь им адаптироваться к мирной жизни, воплотить мечту открыть собственное дело", — подчеркнула Свириденко.

Подавать заявления на получение грантов на развитие собственного бизнеса (до 1 млн грн) могут ветераны и члены их семей через портал государственных услуг "Дія".

Другая помощь для бизнеса

Также украинцы могут оформить денежную помощь в поддержку бизнеса в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты составляют от 75 тыс. до 150 тыс. долларов. Их оформить смогут малые украинские и средние перерабатывающие предприятия. Всего разыграют 25 грантов.

Кроме того, на днях в стране стартовала грантовая программа Международной организации Global Communities для помощи бизнесу, пострадавшему на фоне войны. Предприниматели смогут получить до 25 тысяч долларов. На средства будут иметь право предприятия из Черниговского и Черновицкого регионов.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз