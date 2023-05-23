Які виплати передбачені добровольцям під час війни

Бійці добровольчого формування. Фото: armyinform.com.ua

Українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

Про нерівність у підходах в оплаті праці пишуть фахівці громадської організації "Юридична сотня".

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Чи передбачені виплати добровольцям

За словами юристів, військовим виплачують заробітну плату у залежності від звання та посади, передбачені додаткові виплати за бойові завдання, участь у воєнних діях. Водночас державне грошове забезпечення для членів добровольчих формувань територіальних громад не передбачене.

Як пояснюють фахівці, ані урядова постанова № 704 від 30 серпня 2017 року, ані наказ Міністерства оборони № 260 від 07 червня 2018 року, покликані регулювати грошове забезпечення військових, не містять згадки про членів добровольчих формувань.

За нормами трудового законодавства, роботодавці мусять залишати за мобілізованим працівником тільки посаду, без нарахування окладу. Проте добровольці підпадають під частину першу статті 119 КЗпП. Вона надає гарантію збереження середнього заробітку таких осіб на період виконання державних та громадських обов'язків.

Також добровольці не мають права на медичну допомогу, якщо проблеми зі здоров’ям не пов’язані з війною.

При цьому, виконуючи завдання з оборони України, добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД). Для цього потрібно мати підтверджувальні документи.

Які пільги передбачені для УБД

Учасники бойових дій отримують від держави, зокрема, наступні пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) — 75% для УБД;

знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) — 75% для УБД.

Нагадаємо, діти учасників бойових дій отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Також ми писали, що в Україні УБД можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.