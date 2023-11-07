Чому в ПриватБанку вважають, що ділова активність в країні відновлюється

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

В державному ПриватБанку констатують активізацію ділової активності в країні. У жовтні 2023 року банк відкрив більше 26 тисяч рахунків новим юридичним особам та підприємцям.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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В банку зазначають, що кількість відкритих у жовтні рахунків є рекордним показником за останні три роки.

"Це більше ніж в два рази перевищує кількість поточних рахунків, відкритих новим клієнтам у жовтні 2022 року. Значна частина клієнтів, що відкрили рахунки одразу підключили собі сервіс ПРРО "Каса" ПриватБанку та почали фіскалізацію операцій на смартфоні через додаток "Термінал" без додаткових комісій, а також POS-термінали та LiqPay", — повідомив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Так що ж то за цікаві тренди

За словами Євгена Заіграєва, сьогодні ми бачимо цікаві тренди. Так, наприклад, клієнти галузі роздрібної торгівлі, порівняно з іншими галузями стали відкривати рахунки у 1,5 рази активніше, ніж рік тому. А серед керівників нових бізнесів більше половини клієнток - жінки віком від 30 до 45 років з Київської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської областей.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив технологію безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone від Apple для бізнес-клієнтів. Послуга буде доступна по всій країні.

Завдяки Tap to Pay на iPhone клієнти банку зможуть приймати безконтактні платежі особисто, маючи тільки iPhone та застосунок "Термінал" iOS — без потреби наявності POS-терміналу чи іншого додаткового обладнання.

Новини.LIVE писали про те, що ПриватБанк запускає програму підтримки українських підприємців. Фінустанова до лютого 2024 року планує кредитувати бізнес під заставу без комісій.

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, банк запропонує пільгові умови кредитування для надання можливості бізнесу працювати та розвиватися навіть на тлі війни. Нову програму запускають саме в період, коли бізнес найбільше потребує фінансів — кінець 2023-го та початок 2024 року.

Відтак, тривалість пільгової програми кредитування під заставу без комісій — з жовтня поточного до лютого наступного року. Підприємцям та малому бізнесу надано можливість отримати фінансування зі ставкою у 5% річних (різниться за цілями кредитування) у рамках урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" на термін до трьох років.

